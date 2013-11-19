Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Сегодня, 19 ноября, в Атырау специализированный межрайонный суд вынес обвинительный приговор в отношении У.МУНАТОВА, который обвиняется по девяти статьям уголовного кодекса, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Марата ХАБИБУЛЛИНА. В частности, МУНАТОВ признан виновным за участие в деятельности террористической группы и в совершении акта терроризма, создании группы для совершения преступлений, преследующих террористические цели, приготовление и покушение на совершение взрыва с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые могли создать реальную угрозу жизни и здоровью граждан, устрашение населения и оказание содействия на принятие решений государственными органами. Здесь же угроза совершения взрыва, поджога или иных действий и финансирование террористической деятельности. Судом обвиняемому назначено наказание в виде 20-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.