Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "В 2014 году наиболее острые вопросы надо закрыть, снять эти проблемы. Атырау надо помочь, в том числе и по генплану, и по другим вопросам, связанным с проблемными объектами. Потому что все эти годы они встали по известным причинам, по уголовным преследованиям. Сейчас идет пересмотр этих проектов, поэтому акиму области надо помочь", - сказал премьер-министр Серик АХМЕТОВ в ходе заседания правительства, где рассматривался вопрос реализации программы "Ак булак". Он дал поручение первому заместителю премьер-министра Бакытжану САГИНТАЕВУ, Министерству регионального развития и Министерству экономики и бюджетного планирования еще раз рассмотреть все проблемные вопросы Атырауской области и внести предложения к 1 декабря. Аким Атырауской области в ходе заседания правительства рассказал, что в его регионе "имеется множество проблем". В 2011-2012 годах предусматривалось строительство 29 объектов. "К сожалению, в эти годы 20 объектов были отданы одному подрядчику, девять объектов - другому подрядчику и руководитель этих объектов с 2012 года находится под уголовной ответственностью", - рассказал он. Кроме того, отметил он, в связи с возбуждением уголовного дела и проводимыми следственными мероприятиями по проекту строительства фильтровальной станции №5 не было возможности технологически приступить к дальнейшей реконструкции фильтровальной станции №2. Напомним, что по информации финпола, сумма причиненного ущерба от деятельности организованного преступного сообщества, которое действовало под руководством бывшего акима области Бергея РЫСКАЛИЕВА, насчитывает 71 миллиард тенге. Из них в ходе следствия органами финансовой полиции путем возврата имущества и денежных средств возмещено уже более 23 миллиардов тенге. Сам РЫСКАЛИЕВ находится в межгосударственном розыске.