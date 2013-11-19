Фото с сайта www.tataram.ru Фото с сайта www.tataram.ru Для стран СНГ будут созданы единый учебник истории и сетевой университет, пишут "Известия". Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заявили на заседании интеграционного клуба при спикере СФ. По мнению Матвиенко, разработка совместного учебника для стран СНГ будет способствовать становлению и укреплению Евразийского союза. Ранее сообщалось, что договор об Евразийском экономическом союзе будет подготовлен до конца 2014 года. "Уже не один год обсуждается возможность для стран СНГ единого учебника истории. Безусловно, это непростая задача, выработка общего подхода к освещению прошлого потребует серьезной работы историков, педагогов, согласования разных взглядов", - отметила спикер СФ. Матвиенко считает, что начать работу можно с небольшой совместно созданной главы об истории возникновения СНГ, интеграционных процессах на территории бывшего СССР и культурных связях народов республик. Готовность принять участие в разработке учебника для стран СНГ выразил автор единого учебника истории России, директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По его словам, уже ведется работа по созданию совместного учебного пособия с Казахстаном. Кроме того, в этом проекте готовы сотрудничать ученые из Польши. Помимо создания единого учебника истории, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов также предложил создать для стран СНГ сетевой университет. "Идея состоит в том, чтобы на базе ведущих вузов создать сетевой университет прежде всего магистерской подготовки, где бы системно изучались проблемы интеграции на евразийском пространстве. Есть специалисты, которые готовы вести преподавание по этим вопросам. Есть уже написанные книги, монографии, учебные пособия", - пояснил он. Однако отмечается, что к идее создания сетевого университета для стран СНГ эксперты отнеслись скептически. По их мнению, российское образование не заинтересует элиты бывших союзных республик, которые отправляют своих детей в западные или же китайские вузы.