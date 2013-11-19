Иллюстративное фото с сайта www.pravmir.ru Иллюстративное фото с сайта www.pravmir.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областную прокуратуру. По результатам проверки государственных закупок в ГКП на ПХВ «Бурлинская центральная районная больница» прокуратура Бурлинского района возбудила уголовное дело по статье 307 УК РК - «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении уже бывшего директора райбольницы Аскара АЛДАНГАРОВА. По данным прокуратуры, Аскар АЛДАНГАРОВ обвиняется в том, что незаконно увеличивал суммы договора о государственных закупках по ремонту и обслуживанию санитарных автомашин марки «УАЗ» в количестве 23 единиц, принадлежащих ГКП, на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч тенге. 8 ноября уголовное дело в отношении АЛДАНГАРОВА для рассмотрения было направлено в Бурлинский районный суд.