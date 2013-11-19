Иллюстративное фото с сайта tourbina.ru Иллюстративное фото с сайта tourbina.ru За загрязнение окружающей среды оштрафованы ТОО «Урал Ойл Энд Газ» и ТОО «Жайкмунай», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на сайт областной прокуратуры. Природоохранная прокуратура выявила факты сжигания ТОО «Урал Ойл Энд Газ» и «Жаикмунай» природного газа в атмосферный воздух без соответствующего разрешения уполномоченных государственных органов. Ущерб, нанесенный окружающей среде ТОО «Урал Ойл Энд Газ», был оценен в 802 миллиона тенге. По данному факту природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании суммы ущерба. Межрайонный экономический суд заявление прокуроров удовлетворил частично, обязав ТОО выплатить 584 миллиона тенге. 7 ноября апелляционная судебная коллегия постановила взыскать с ТОО «Урал Ойл Энд Газ» оставшиеся 219 миллионов тенге. Ранее на 545 миллионов тенге был оштрафован ТОО «Жаикмунай» за несанкционированное сжигание газа.