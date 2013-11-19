Фото с сайта www.metronews.ru Фото с сайта www.metronews.ru Ирек Минниханов сыграл свадьбу с красавицей-француженкой всего три месяца назад. В страшной авиакатастрофе в Казани погибли 50 человек. Пассажирский "Боинг-737-500" потерпел крушение в воскресенье, 17 ноября, в 19.30 при заходе на посадку. Лайнер столкнулся с землей и загорелся. Рейс авиакомпании "Татарстан" следовал из московского аэропорта "Домодедово", на его борту в числе прочих пассажиров летели старший сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава УФСБ по республике Александр Антонов. Также в катастрофе погибли жена и дочь известного спортивного комментатора Романа Скворцова. Жертв могло бы быть больше: накануне поездки в Москву Ирек Минниханов запретил своей жене лететь вместе с ним из-за беременности – его 23-летняя супруга, гражданка Франции Антония Гишар, сейчас на восьмом месяце. История любви Ирека и Антонии напоминала телесериал: пара познакомилась в Швейцарии во время учебы несколько лет назад и с тех пор не расставалась. Красавица-француженка с первого взгляда покорила казанских друзей и родственников Минниханова. По словам друзей Ирека, он был вовсе не "мажором" - в нем было мало от представителя "золотой молодежи", он производил впечатление образованного и воспитанного молодого человека. Летом Антония сообщила бойфренду, что ждет ребенка, и пара сыграла свадьбу в кругу самых близких. Торжество проходило тайно: 16 августа молодые расписались в Казани, а затем отправились на родину девушки во Францию. Ребенок пары должен появиться на свет в декабре. Первенец главы Татарстана по работе часто ездил в Москву – он работал в "АК БАРС" банке. Жена нередко сопровождала его, однако в этот раз, из-за большого срока беременности, Ирек запретил Антонии лететь вместе с ним. Это спасло ей жизнь. Источник: Экспресс газета  