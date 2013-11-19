Иллюстративное фото с сайта www.mashr.org
Семинар начал свою работу в сельском доме культуры Аккыстау в Исатайском районе. Открывший семинар заместитель акима Исатайского района Мади ОТЕГАЛИЕВ остановился на важности темы заседания.
- В последние годы сферы культуры по сравнению с другими сферами осталась на последнем месте, - сказал он. - В настоящее время президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ дал конкретные поручения по развитию сферы культуры и спорта, в ходе улучшения материально-технической базы осуществляется много работы. В текущем году за счет республиканского трансферта проводится капитальный ремонт двух сельских клубов. В недавней командировке акима области в район он сообщил, что поможет в строительстве 400-местного дома культуры в селе Аккыстау, чем обрадовал жителей. Были разработаны проектно-сметные документы данного объекта и направлены на комиссию. И место уже отметили. Увеличилось число творческих групп, добившихся народных званий. В целях сохранения национальных ценностей, не забывания истории много проблем, необходимых совместного решения. Поэтому, подписание акимом района меморандума о культурно-историческом согласии с руководителями соседних районов считается главной новостью. А именно пришли к соглашению с Кобдинским районом Актюбинской области, Тупкараганской - Мангыстауской области, соседнего Курмангазинского района и съездила специальная группа.
По словам замакима, ими решается вопрос установки памятника на могиле Исатай батыра в Кобдинском районе.
- Исатай – народный герой. Поэтому наш долг – не забывать его героизм, подвиги, пропагандировать их следующему поколению, уважать его память, - отметил он.
Принявший участие в семинаре исполняющий обязанности руководителя областного управления культуры, архива и документации Алтынбек НЫСАНГАЛИЕВ призвал к совместной деятельности в развитии сферы культуры в области, обмену мнениями. Отметив, что в настоящее время при поддержке акима области создается положительное отношение к сфере культуры, он сообщил, что недавно сделан капитальный ремонт в шести домах культуры, культурным учреждениям были вручены ключи от десяти автомобилей.
- Положение постепенно поправляется, - сказал он. – Приобрели большую сцену, привезена новая аппаратура. Если продолжим держать этот темп, безусловно, что работа пойдет вперед. Во многих местах сферой культуры Атырауской области многие не удовлетворены, это, к сожалению, истина. Как говорится, «Героя славит народ», поэтому необходимо поддержать таланты из нашей местности. Ремонт памятников истории, пропаганда атырауских творческих личностей, нашедших свое место в казахской эстраде, - стоящие впереди главные задачи.
Также исполняющий обязанности руководителя управления раскритиковал отсутствие в настоящее время специалистов, проводящих вечера, певцов группового уровня (дуэт, трио, квартет и т.д. – ред.), сказал о необходимости уделять особое внимание сценическим костюмам.
А заместитель руководителя отдела развития культуры и языков Кызылкогинского района Жания ИЗБАСКАН открыто сообщила о том, что взаимосвязи между общими районными отделами культуры и областным управлением культуры, архива и документов стали не такими тесными.
- Все мероприятия в областном центре проводят областной творческий центр и областное управление развития языков. Особенно областной творческий центр постоянно выезжает по районам, знакомится с выполняемыми нами работами. А приехавших в районы сотрудников областного управления мы не видим. Только связываются в конце года, когда спрашивают отчет, - заявила Жания ИЗБАСКАН. - Поэтому, хочу сказать об отсутствии пока оказываемой областным управлением культуры поддержки районам. Также не хватает нам материально-технической базы. Если не создаются в полном объеме необходимые нам условия, как будут продвигаться наши дела? Не хватает стульев, музыкальной аппаратуры. Нет даже сцены. К тому же, было бы хорошо, если бы взялись за проблему совершенствования знаний сотрудников сферы культуры. Например, созданы условия для повышения квалификации врачей, педагогов, почему бы и сотрудникам культуры не повысить квалификацию? Если сотрудники культуры не совершенствуют знания, не повышают квалификацию, данная сфера также не поднимется на высокий уровень.
К слову, доцент Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова, кандидат педагогических наук Шахман НАГИМОВ ознакомил в опубликованной в 2004 году и вновь обновленной в 2010 году книгой «Культурология». В данной книге широко затронута проблема культуры граждан. Также он предложил провести конференцию, посвященную 170-летию со дня рождения Мурата МОНКЕУЛЫ и открыть памятник в областном центре.
Фабрику – рабочим!
В ходе семинара были подняты проблемы открытия фабрики по пошиву национальных костюмов, получения разрешения на постановку фильмов, проблемы приобретения национальных инструментов.
- Президент в стратегии «Казахстан-2050» указал десять ошибок века, - сказал заместитель начальника областного научно-методического центра народного творчества и организации деятельности культурного досуга Абат КЕНЖЕГАЛИ. – Одна из них – кризис ценностей цивилизации. Поэтому данная проблема должна стать основной программой для нас, основным направлением нашей работы. Многие при слове «культура» представляют лиц, которые поют, танцуют, играют на домбре. А на самом деле, это – искусство. А деятель культуры – создатель этого искусства. Поэтому президент поручил, чтобы данная культурная продукция была конкурентоспособной. В связи с этим наша культурная продукция должна быть направлена на пропаганду национальных ценностей, формирование человеческого облика.
- Нужно отметить, у нас в сфере культуры нет нормативов. Например, если в поселке, где живут представители трех жузов, будет дом культуры, в селе с точно таким же составом населения будет работать клуб. Штатная единица дома культуры в селе с населением в две тысячи человек будет такой же, как и штат сельского клуба в селе с шеститысячным населением. Так как нормативов нет.
По словам заместителя отдела развития культуры и языков Исатайского района Акылбека РЫСКАЛИЕВА, в текущем году при поддержке руководства района были выделены средства и проведен капитальный ремонт клубов в селах Кызыл уй и Жанбай. Также продолжаются работы по капитальному ремонту клубов в селах Исатай. В прошлом году АО «Каспий Труб Консорциум» подарил автомобиль «Газель», в этом году со стороны областного акимата был подарен автомобиль «Нива». Как мы заметили, несмотря на многие важные проблемы, в сфере делаются шаги для дальнейшего развития.
Позже выездной семинар продолжился в сельском клубе «Нарын» мероприятием «Традиции – неиссякаемое богатство».
Здесь мы заметили, что маленький сельский клуб является очагом культуры в селе, расположенном в отдаленном населенном пункте. Они встретили нас тепло, проявили традиционное казахское гостеприимство, сделали постановки из национальных традиций.
А в сельском клубе Жанабай мы наслаждались творчеством поэтов трех поколений, сложивших из стихов узоры. Ознакомивший с представителем старшего поколения Адайбек ЕСЕКЕШ представил свой стих, посвященный данному собранию «Непрерывная нить искусства». Также поэт Оралбек ШМАНОВ и выделяющаяся из группы младшего поколения Саягуль АЙТЖАНОВА прочитали свои произведения и заслужили одобрения зрителей.
В сельском клубе Новобогат в программе ток-шоу «Умеем ли мы праздновать свадьбы?» была затронута тема уровня проведения свадеб в настоящее время.
Айгуль ЕРТИЛЕУ, Исатайский район