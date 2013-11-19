Иллюстративное фото Иллюстративное фото В специализированном уголовном суде вынесен приговор двум уральцам, которые задушили знакомого ремнем. Трагедия произошла прошедшим летом. 1 августа на территории гаражного кооператива «Победа» (район улиц Циолковского и Шолохова) был обнаружен труп 31-летнего уральца. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия. На следующий день полицейские задержали двух подозреваемых в данном преступлении 26 и 23 лет. - В качестве орудия преступления мужчины использовали ремень, - рассказал тогда начальник УКП ДВД ЗКО Сергей ШЕВЧЕНКО. - Задержанные рассказали, что они познакомились с потерпевшим в этот же день. Затем начали распивать спиртное и все вместе пошли в гаражи. Там подозреваемые и задушили потерпевшего и забрали у потерпевшего верхнюю одежду и обувь. 12 ноября подсудимые ТЕТЕРЯТНИКОВ и ТРАНДАФИЛОВ были признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных статьями 96 УК РК - «Убийство», 257 УК РК «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и 179 УК РК - «Разбой» и приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.