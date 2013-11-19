Иллюстративное фото с сайта obozrenie.kz Иллюстративное фото с сайта obozrenie.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению финансовой полиции Атырауской области сотрудников ДЧС обвиняют в получении взятки. Финполовцы возбудили уголовное дело в отношении начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС гр. Н по ст. 311 - "Получение взятки". За 30 тысяч тенге он пообщал положительно решить вопрос ускоренного и беспрепятственного согласования акта приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации ТОО «ТехноГруппСтрой». Половина этой суммы, 15 тысяч тенге, должен был получить посредник. Им выступил техник Департамента ЧС. За посредничество на него также возбудили уголовное дело.