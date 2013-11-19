ТОО "Баня №3" на 49 % находится во владении государства, а на 51 % частному лицу индивидуальному предпринимателю А.У. ЕСТЕКОВОЙ. - Баня № 3 будет и дальше функционировать, - говорит руководитель отдела финансов города Уральск Еркебулан ИХСАНОВ.- Баня №3 будет отстроена заново. Сейчас поступило предложение от 6 организаций на составление проектно-сметной документации на строительство общественной бани №3 на 170 мест и ее государственной экспертизы. Все виды работ по проектированию, государственной экспертизе и новому строительству будут осуществляться за счет средств совладельца ТОО "Баня №3" ИП "Естекова А.У.". -Контроль за качеством применяемых материалов, соблюдение технологии строительства и помощь во взаимоотношениях с государственными органами будет осуществляться акиматом города Уральск,- рассказал собеседник "МГ". В начале 2014 года будет произведен демонтаж и снос аварийного здания бани № 3, после чего планируется строительство новой бани №3 на 170 помывочных мест. Сдача объекта в эксплуатацию назначено на начало 2015 года. Напомним, что 29 марта этого года на троих мужчин обрушилась бетонная плита бани №3, виновными в ЧП признали строителей 1974 года.