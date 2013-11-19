Иллюстративное фото с сайта cap.ru

Суд признал виновной жительницу села Чингирлау в хищении полумиллиона тенге, собранных с односельчан за потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба областного суда.

По данным суда, женщина работала в энерегораспределяющей компании. В ее обязанность входил подворный обход сельчан и сбор оплаты за электроэнергию. Люди платили по счетчику, но представительница компании умудрялась вносить в часть квитанции, которая оставалась у нее, заниженные данные показании счетчика. Следовательно, и оплаченная сумма в таком случае оказывалась меньше. В дальнейшем деньги сдавались в кассу компании, где никаких вопросов не возникало - по имеющейся документации все было в порядке.

- Но уже через два месяца у руководства предприятия возникли подозрения. Дебит с кредитом не сходились. Женщину отстранили от работы. Была назначена проверка с подворным обходом всех абонентов. Тут и выявилась вся схема махинации. Но даже будучи отстраненной от работы некоторое время женщина продолжала собирать с населения деньги. Дело в том, что она успела украсть в офисе компании пустые бланки квитанции без печати, которые и были использованы в преступных целях, - сообщает пресс-секретарь облсуда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.

Когда махинации были раскрыты, женщина бежала в Россию. Там она и была задержана и депортирована в Шымкент, а оттуда этапирована в ЗКО. В суде она полностью признала вину.

Чингиралуский районный суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно, обязав вернуть похищенные деньги энергетикам. Речь идет о сумме в 500 тысяч тенге.