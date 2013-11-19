business Замакима атырау Амантай АЙТПАЕВ рассказал, что программа «Дорожная карта бизнеса-2020» - это исполнение послания президента, проблемы, затронутые в нем, были внесены в план стратегического развития до 2020 года. Проекты программы ФИИР окажут положительное влияние на развитие производства отечественной продукции. Специалисты сферы и представители банков второго уровня консультировали предпринимателей. Как и предполагалось, у владельцев бизнеса было немало вопросов. Например, индивидуальный предприниматель Еркин ИЗЖАНОВ отправил вопрос о получении кредита. До этого он обивал пороги многих банков - все как один требовали в залог недвижимое имущество. Еще сказали, что должен быть земельный участок, принадлежащий территории производства. Представитель одного из филиалов банков второго уровня в городе сказал, что беззалоговый кредит получить можно, только на депозите должно быть 30 процентов стоимости проекта, 70 процентов гарантирует фонд «Даму». А по поводу земли предприниматель множество раз ходил в государственные органы. Однако ни один из них не поддержал его. В связи с этим замакима города рассказал, что в областном центре создана комиссия по рассмотрению бизнес-проектов, его руководителем является Серик АЙДАРБЕКОВ, в случае, если планы будут поддержаны там, будет выдан земельный участок. По словам руководителя городского отдела предпринимательства Кадыргали ТУРГАНОВА, на заседание созданной в прошлом году комиссии за год было внесено 26 проектов, 11 из них были поддержаны. - Вначале землю выдаем на временное пользование. Позже, если развивает деятельность в течение двух лет, срок продлеваем далее, - сказал Амантай АЙТПАЕВ. Одним из предпринимателей, возложивших надежды на акцию, Жасулан КАЗИЕВ. Его бизнес-план был проанализирован и поддержан. По программе «Занятость - 2020» он хочет получить льготный кредит на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Он также просил в лизинг оборудование. Айбопе САБЫРОВА