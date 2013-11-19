22 ноября в Уральске покажут лучшие короткометражки мира. Показ фильмов пройдёт в рамках международного фестиваля короткометражного кино Future Shorts, который проходит и в нашем городе. Организаторы фестиваля приготовили для уральского зрителя лучшие короткометражки мира, которые были удостоены многих наград и номинаций. Показ фильмов пройдёт 22 ноября в 19.00  в кинотеатре им. Гагарина. Цена билета - 600 тенге. Справки по телефону 8 777 180 28 01. Торопитесь! Количество билетов ограничено! 1 1. АМАР Реж: Эндрю Хинтон Индия - 2011 14 летний Амар учится лучше всех в классе и мечтает стать профессиональным игроком в крикет, а пока он главный кормилец семьи, работающий на двух работах шесть с половиной дней в неделю, помимо учебы. Эта докуметнальный фильм - простое путешествие с Амаром по его повседневной жизни. Призы и награды: победитель 2012 года в категории документального кино Vimeo, победитель 2013 года в категории лучшего мини-документального кино фестиваля Big Sky, победитель 2011 года фестиваля индийского кино в Лондоне Satyajit Ray Foundation International Short Film Competition.   3 2. ЦВЕТНОЙ ФИЛЬМ Реж: Меган Охара США - 2008 Экспериментальный документальный фильм, показывающий разрыв между языком и восприятием. Через исследования когнитивной психологии, лингвистики, этимологии и в конечном итоге, индустрии красок, режиссер Маган Охара преподносит зрителю сочную медитацию на тему центрального значения цвета в нашем повседневном опыте. Призы и награды: победитель приза Eastman-Kodak Excellence in Cinematography   5 3. ТИХАЯ РЕКА Реж: Анка Меруна Лазареску Германия - 2011 Действие происходит в Румынии в 1986 году: Грегор и Вали нужны друг другу, но между ними существует взаимное недоверие, которое подтверждается в одну ночь. Остается лишь надежда. Призы и награды: призер более 70 международных наград, включая гран-при фестивалей European Film Festival of LILLE (France) и Brussels Short Film Festival.   6 4. WHATEVEREST Реж: Кристоффер Боргли Норвегия - 2012 WHATEVEREST — документальный фильм об интернет-меме Инспекторе Норс, вдохновившем Тода Терже на написание танцевальной композиции. Инспектор Норс — интернет псевдоним Мариуса Солема Йохенсена, танцующего человека и неудавшегося музыканта, который живет в маленьком городе и записывает видео своих танцев и рецептов приготовления наркотиков для YouTube. Призы и награды: победитель специального приза 2012 года в документальном жанре — AFI Fest.   4 5. ИВАН Реж: Кави Боргес, Густаво Мело Бразилия - 2009 История об Иване, 11-летнем парнишке из Бразилии живущем с бабушкой в пригороде Рио-де-Жанейро, и о его взрослении через ежедневные приключения с друзьями.   2 6. КОСТЯНОЕ ПЕРО Реж: Натан Гиллис, Келлум Патерсон Канада- 2009 В лесу из вельвета и фетра, Костяное Перо и его сосед нарушают утреннее спокойствие своими отвратительными песнопениями. Они готовы остановиться лишь ради прекрасной дамы, которая наблюдает за ними, но только для того, чтобы исполнить свои лучшие танцы. Призы и награды: приз за лучшую анимационную ленту - Canadian Student Film Festival 2009.