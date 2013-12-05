В Уральске открылась выставка кукол

Сегодня, 5 ноября, в выставочном зале открылась персональная выставка уральских мастериц Александры АНТОНОВОЙ и Нины МЕЛЬНИКОВОЙ. Женщины работают в одном стиле и создают множество кукол невероятной красоты. - Мы решили посвятить эту выставку сказке, все наши куклы - персонажи сказок,- говорит мастерица Александра АНТОНОВА.- Эта выставка посвящается детям, мы хотели привлечь их внимание. Выставочный зал превратился в одну сплошную сказку, в каждом уголке притаился домовой, русалочка или цыганка. - Мы решили не просто выставить кукол, а сделать экспозиции, чтобы у каждой куклы была своя декорация, сцена, - рассказала вторая мастерица Нина МЕЛЬНИКОВА. У входа посетителей встречала "Розовая мечта" - дама внушительных габаритов в розовом наряде с крыльями и белокурыми волосами интересовала всех детей. - Это моя любимая работа, но делала я ее очень долго - 4 дня,- говорит Нина МЕЛЬНИКОВА.- В моем любимом деле нужна и мужская сила, чтобы сгибать каркас. Мне это несложно, ведь я всю жизнь проработала токарем. А как вышла на пенсию, уже 8 лет, стала заниматься созданием оберегов и кукол. Мне всегда нравилось это дело. Следом за девушкой мечты расположился табор цыган, герои сказки "Вечера на хуторе близ Диканьки" - Оксана, Вакула и чёрт были всеобщими любимцами выставки. Здесь же присутствовало воплощение сказки "Муха-Цокотуха". А чуть дальше раскинулся остров Русалочки. - Когда начинаешь делать куклу сразу, сама не знаешь, какой она получится,- рассказывает Александра.- Вот, например, Русалочку я переделывала 3 раза. А на подготовку всей выставки ушло почти полгода. Яркие работы Саши привлекали всех без исключения. Автору этих строк запомнилась колоритная цыганка и лошадь. В самом конце выставки зрителей ждала зимняя сказка, от которой так и веяло праздничным настроением. Выставка продлится до 25 декабря. Фото Олеси СУГЛОБОВОЙ