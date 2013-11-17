Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Пожар на рынке "Кулагер" в Алматы локализован; жертв нет, сообщила пресс-служба МЧС РК. "17 ноября в 06.00 на центральный пункт пожарной связи ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" департамента по ЧС Алматы поступило телефонное сообщение о пожаре на рынке "Кулагер", - говорится в сообщении ведомства в воскресенье. "В 11.08 пожар локализован.  По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - отмечается в тексте. Площадь пожара составила около 3 тыс.кв.м. Для проведения расследования ДЧС Алматы создана следственная группа. Причина возникновения пожара устанавливается. По данным МЧС, на месте пожара работают 41 единица пожарной техники и 245 человек личного состава. Кроме того, для тушения задействован вертолет КА-32 "АО "Казавиаспас", которым осуществлен сброс на очаг пожара более 33 тонн воды. Дым от возгорания был виден за много километров от места пожара. 13 сентября в Алматы на барахолке возник крупный пожар, площадь которого составила 5,4 тысячи квадратных метров, от огня пострадали несколько рынков. Источник: NUR.KZ