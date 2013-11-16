Фото с сайта @JimBarnettNews Фото с сайта @JimBarnettNews Частный южнокорейский вертолет врезался 16 ноября в жилой небоскреб в Сеуле, передает Agence France-Presse со ссылкой на местных спасателей. По данным AFP, в результате аварии погибли оба пилота, находившиеся на борту судна. Associated Press сообщает со ссылкой на пожарных, что при крушении вертолета погиб первый пилот, мужчина 57-ти лет, в то время как 36-летний второй пилот был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Никто из жильцов здания не пострадал. По данным южнокорейского агентства Yonhap, инцидент произошел около 9 утра (4:00 по Москве) в одном из престижных районов южнокорейской столицы — Каннам. Частный вертолет, принадлежавший компании LG Electronics, врезался в верхнюю часть 30- или, по другим данным, 38-этажного жилого здания. При столкновении в небоскребе были разбиты стекла и разрушена часть стены. Более подробной информации о последствиях аварии не поступало. В здании была проведена эвакуация. Как сообщает AFP со ссылкой на неназванного чиновника, возможной причиной аварии стал густой туман. По данным AP, вертолет рухнул после того, как задел винтом стену.