Фото с сайта www.np.kz Фото с сайта www.np.kz Выдающися оперный певец Казахстана Ермек Серкебаев ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила племянница артиста Жамиля Серкебаева. По ее словам, Ермек Серкебаев умер после продолжительной болезни. Панихида по усопшему, как сообщила его племянница, состоится 18 ноября 2013 года в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Артист родился 4 июля 1926 года. Ермек Серкебаев получил звания Народного Артиста СССР, Героя Социалистического Труда, а также стал Лауреатом госпремии Казахской ССР. В 1941-1943 годах будущий оперный певец учился в Алма-Атинском музыкальном училище по классу скрипки, в 1951 году окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу пения. С 1947 года Ермек Серкебаев трудился солистом Казахского театра оперы и балета в Алматы. За время своей творческой деятельности он исполнил главные партии в классических русских и зарубежных, а также в советских операх, в том числе Абая в опере "Абай" Жубанова и Хамиди. Отличился Ермек Серкебаев и выступлением в роли Фигаро в опере "Севильский цирюльник" Россини.