Фото с сайта dailynews.kz Очередная ошибка с гимном Казахстана сегодня произошла в Москве во время матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги между командами ЦСКА и "Барыс", передает корреспондент ИА "NewTimes.kz". По данным корреспондента, организаторы спортивного мероприятия включили старый гимн Республики Казахстан. Столичные хоккеисты, несмотря на ошибку, не среагировали и прослушали гимн до конца. Напомним, что аналогичный случай с гимном Казахстана произошел в Твери во время матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги между местной командой ТХК и карагандинской "Сарыаркой" в январе т.г.