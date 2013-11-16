Иллюстративное фото с сайта www.munaily-astana.kz Иллюстративное фото с сайта www.munaily-astana.kz Правительство Республики Казахстан и ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого определены взаимные обязательства сторон по планам ТШО об увеличении добычи на месторождении Тенгиз, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на официальный пресс-релиз двух ведомств.  Министр нефти и газа РК Узакбай КАРАБАЛИН отметил, что меморандум согласовывает усилия  Правительства РК и ТШО по дальнейшему выполнению поставленных задач по разработке Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением, а также определяет пути выполнения в целях их реализации, говорится в распространенном пресс-релизе. В проекте будущего расширения будет использована технология обратной закачки сырого газа, применяемая в настоящее время в производстве, для увеличения производственных мощностей примерно на 12 млн тонн в год. В настоящее время проекты находятся на стадии завершения эскизного проектирования. Аналогичные меморандумы подписаны акиматами Атырауской и Мангистауской областей и ТОО «Тенгизшевройл».