Жена Ерназара ШАКИБАЕВА Мира скончалась в 2013 году. Женщина перенесла две операции на сердце, но после хирургического вмешательства ей лучше не стало. Два дня она мучилась в больнице, а потом скончалась. bolnica1 После похорон родные написали заявление в департамент комитета контроля медицинской и фармдеятельсности. Там  назначили комиссионную судебно-медицинскую экспертизу и признали ошибку врачей. - Результаты экспертизы показали, что эту операцию ей делать было нельзя. У нее были проблемы с эндокринной системой. Ее нужно было лечить только лекарствами, а не хирургическим способом. А врачи этого не учли! - рассказывает супруг погибшей Ерназар ШАКИБАЕВ. Супруг написал заявление в полицию. В ДВД завели уголовное дело, но вот уже полтора года никак не могут довести дело до конца. А все потому, что врачи, которых обвиняет ШАКИБАЕВ, усомнились в результатах экспертизы, которую проводили по его жалобе, и назначили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Согласно ее заключению, причиной смерти Миры ШАКИБАЕВОЙ была уже не врачебная ошибка, а острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая «усугубила состояние пациентки и привела к неблагоприятному результату». - Была огромная перегрузка сердца. При таких ситуациях - это прямое показание к хирургической коррекции, - прокомментровал ситуацию кардиохирург Берик КАСЫМОВ, который и проводил операцию Мире ШАКИБАЕВОЙ. - В настоящее время уголовное дело приостановлено и направлено в прокуратуру для изучения, - прокомментировали ситуацию в ДВД Актюбинской области. Ерназар ШАКИБАЕВ крайне удивился, узнав, что вторая экспертиза показала совершенно другие результаты. Он не согласен с ее выводами и теперь готовит ходатайство о назначении повторной уже третей по счету экспертизы. Мужчина намерен довести дело до суда. У него на руках остались трое детей, младшей дочке 6 лет. Прошло два года, а ей до сих пор не сказали, что мамы нет. Девочка все еще ждет, когда она вернется из больницы. bolnica2