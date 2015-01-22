Накануне в Актобе произошла крупная авария с участием нескольких автомашин. По словам водителей, в ДТП виноваты сотрудники дорожной полиции, которые спровоцировали инцидент. Массовое столкновение автомашин произошло вчера утром в конце проспекта 312-й стрелковой дивизии на окраине города, сообщает "РИКА-ТВ". dtp321321 По словам водителей, сотрудники дорожно-патрульной полиции вынудили остановиться "КамАЗ", подрезав его. В результате резкого торможения большегруза в него врезался "ГАЗ-53" - автомобиль аварийной службы "Электролаборатория", спешащий на вызов. Столкновения не удалось избежать и легковым автомобилям "Ниссан" и "Опель". По словам водителей, сотрудники дорожно-патрульной полиции предлагали шофёру грузовика взять вину на себя, а за молчание обещали уничтожить уже заполненный протокол. Но тот отказался от предложения. На момент приезда журналистов сотрудники ДПС, остановившие "КамАЗ", находились на месте происшествия, однако через некоторое время покинули его. Примечательно, что, по информации ДВД, столкновение автомобилей "Опель" и "Ниссан" произошло гораздо позже столкновения машин "КамАЗ" и "ГАЗ", отмечается в сюжете. В настоящее время ведётся расследование данной аварии.