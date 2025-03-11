В Актобе хотят повысить тариф на газ

Тариф для населения в результате газовики предложили поднять с 13, 17 тенге за кубометр до 15, 02 тенге, для крупных коммерческих потребителей – с 38,71 тенге до 41,38 тенге за кубометр без учета НДС.

АПФ АО QazaqGaz Аimaq с 1 апреля намерено повысить тариф на газ. Для населения цена на голубое топливо может увеличиться с 13, 17 тенге за кубометр до 15, 02 тенге без учета НДС.

По словам руководителя отдела экономики АПФ АО «QazaqGaz Аimaq» Максата Каирова, протяженность газовых сетей в Актюбинской области увеличилась за последние 5 лет с 4427 км до 5544 км, число потребителей выросло с 217 тысяч до 248 тысяч. В Актобе появились новые микрорайоны и жилые массивы, всего их 61. В Айтекебийском, Уилском и Иргизском районах надо создавать аварийные службы, их нет. Из-за паводка в прошлом году оказались поврежденными газораспределительные сети, на восстановление потратили 51 млрд тенге. Увеличиваются фонд заработной платы персонала, расходы на биллинговые услуги, аварийные службы, растут цены на товары и услуги.

Тариф для населения в результате газовики предложили поднять с 13, 17 тенге за кубометр до 15, 02 тенге, для крупных коммерческих потребителей – с 38,71 тенге до 41,38 тенге за кубометр без учета НДС.

-Для чего вы хотите поднять тариф? Сейчас поднимете цену за газ, потом на свет, а зарплата стоит на месте. Пенсию подняли всего на 10 тысяч, людям этого даже на лекарства не хватает! Нам что, не есть теперь? Мы – против повышения цен. Я говорю это от всего коллектива своего, - выступила председатель СК «Теренсай» Гульзия Магауина. –У меня 435 участков. Мы собираем 2-2,5 млн тенге за свет. Как только подняли осенью тариф, мы не можем их собрать. Люди не в состоянии платить, это грабеж!

Высказался против повышения тарифа и замдиректора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Актюбинской области Руслан Куйшинов.

По его словам, с 1 июля ожидается рост оптовой цены на газ, это повлечет рост цен на тепло и электроэнергию, могут измениться тарифы ТЭЦ и котельных, использующих газ. Это все скажется на развитии бизнеса.

-До того подняли цены на электроэнергию. Маленький магазин площадью 200 кв. м. летом за свет платил 50-70 тысяч тенге, после роста тарифа - 200-250 тысяч тенге. Теперь хотите поднять цену на газ. Это все ляжет на плечи потребителей и субъекты бизнеса. Если есть возможность, подойдите объективно, - обратился Руслан Куйшинов к руководству АПФ АО «QazaqGaz Аimaq» и присутствующему на слушаниях руководителю департамента по регулированию естественных монополий Ерлану Дуйсену.

Собравшихся выслушали, Ерлан Дуйсен сообщил, что окончательное решение примут до конца марта.

Фарида ЗАРИП