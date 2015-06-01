В Актобе мать подростка, стоявшего у двери квартиры ночью, оштрафовали почти на 30 тысяч тенге

Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com В Актобе оштрафовали мать подростка, который ночью вынес пришедшим к нему друзьям бокал воды. В следующий раз суд арестует ее на 10 суток, передает Times kz. «Мы живем на 9 этаже. К сыну пришли друзья, попросили вынести бокал воды. Они стояли возле двери нашей квартиры. Такое впечатление, что его там подкарауливали инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские объяснили нам, что если несовершеннолетний сделал шаг за пределы своей квартиры, значит, он находится вне дома. Я, конечно, наказала его. Объяснила, что мы живем в районе вокзала, тут ход