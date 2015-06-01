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Социум

В Актобе мать подростка, стоявшего у двери квартиры ночью, оштрафовали почти на 30 тысяч тенге

Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com В Актобе оштрафовали мать подростка, который ночью вынес пришедшим к нему друзьям бокал воды. В следующий раз суд арестует ее на 10 суток, передает Times kz. «Мы живем на 9 этаже. К сыну пришли друзья, попросили вынести бокал воды. Они стояли возле двери нашей квартиры. Такое впечатление, что его там подкарауливали инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские объяснили нам, что если несовершеннолетний сделал шаг за пределы своей квартиры, значит, он находится вне дома. Я, конечно, наказала его. Объяснила, что мы живем в районе вокзала, тут ход
Marat
В Актобе мать подростка, стоявшего у двери квартиры ночью, оштрафовали почти на 30 тысяч тенге
Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com
Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com
 Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com В Актобе оштрафовали мать подростка, который ночью вынес пришедшим к нему друзьям бокал воды. В следующий раз суд арестует ее на 10 суток,  передает Times kz. «Мы живем на 9 этаже. К сыну пришли друзья, попросили вынести бокал воды. Они стояли возле двери нашей квартиры. Такое впечатление, что его там подкарауливали инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские объяснили нам, что если несовершеннолетний сделал шаг за пределы своей квартиры, значит, он находится вне дома. Я, конечно, наказала его. Объяснила, что мы живем в районе вокзала, тут ходить ночью опасно даже в подъезде», — рассказывает женщина в суде. Судья оштрафовала родительницу на 29 730 тенге. Штраф требуют заплатить в течение десяти дней. Максим, сын актюбинки, попался полицейским ночью и за пределами квартиры уже во второй раз. «В следующий раз, если сын попадется на улице ночью, арестую маму на 10 суток», — предупредила председатель специализированного межрайонного суда Майра Уристембаева. С начала года оштрафовали уже 250 родителей, чьи дети находились в общественных местах после 22 часов или гуляли на улице после 23 часов. «По санитарным нормам и правилам, в 20 часов несовершеннолетние должны ложиться спать, а вставать в 6:30. Я бабушка четырех внуков, для меня самой эти правила стали открытием. Я не требую, чтобы родители укладывали подростков в 20 часов спать. Следите, чтобы после 22 часов дети не сидели в кафе и компьютерных клубах, а после 23 часов не выходили из дома», — сообщила Майра Уристембаева.

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