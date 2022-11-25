В Актобе мужчина поскользнулся на ступеньках и погиб

Трагедия произошла утром 17 ноября в доме на проспекте Молдагуловой, передаёт газета «Диапазон». Иллюстративное фото из архива "МГ" 51-летний житель дома спускался по лестнице, ведущей в подъезд, и поскользнулся на третьей ступеньке. Мужчина скончался от кровопотери до приезда скорой помощи. - У этого подъезда лестница очень крутая. Поручень есть только с одной стороны, но он начинается только на 4-й ступеньке, если спускаться вниз. Ерлан даже не успел добраться до поручня, чтобы взяться за него. Лёд не чистили, на лестнице нет противоскользящих наклеек, которые помогли бы сохранить жизнь, - р