В Актобе мужчину приговорили к 16 годам за убийство таксиста

В Актобе вынесли приговор мужчине, который убил 26-летнего отца троих детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Преступник частично признал свою вину. Судья приговорил 21-летнего жителя Актобе БАБЕНКО к 16 годам тюрьмы строго режима. Два года ограничения свободы получил его подельник ЧАЙКА. Его осудили за укрывательство преступления. Убийство произошло 28 октября 2014 года. Погибший зарабатывал частным ВИП-извозом, он возил на собственном внедорожнике клиентов. БАБЕНКО, увидев объявление НУРВЕКОВА в Интернете, решил завладеть его машиной. Он заранее спланировал преступление. Заказал м