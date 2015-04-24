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Происшествия Социум

В Актобе мужчину приговорили к 16 годам за убийство таксиста

В Актобе вынесли приговор мужчине, который убил 26-летнего отца троих детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Преступник частично признал свою вину. Судья приговорил 21-летнего жителя Актобе БАБЕНКО к 16 годам тюрьмы строго режима. Два года ограничения свободы получил его подельник ЧАЙКА. Его осудили за укрывательство преступления. Убийство произошло 28 октября 2014 года. Погибший зарабатывал частным ВИП-извозом, он возил на собственном внедорожнике клиентов. БАБЕНКО, увидев объявление НУРВЕКОВА в Интернете, решил завладеть его машиной. Он заранее спланировал преступление. Заказал м
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В Актобе мужчину приговорили к 16 годам за убийство таксиста
В Актобе вынесли приговор мужчине, который убил 26-летнего отца троих детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Преступник частично признал свою вину. Судья приговорил 21-летнего жителя Актобе БАБЕНКО к 16 годам тюрьмы строго режима. Два года ограничения свободы получил его подельник ЧАЙКА. Его осудили за укрывательство преступления. Убийство произошло 28 октября 2014 года. Погибший зарабатывал частным ВИП-извозом, он возил на собственном внедорожнике клиентов. БАБЕНКО, увидев объявление НУРВЕКОВА в Интернете, решил завладеть его машиной. Он заранее спланировал преступление. Заказал машину НУРВЕКОВА. По дороге в поселок Жамбыл Мартуксого района убийца достал нож и стал наносить водителю многочисленные удары. НУРВЕКОВ скончался от потери крови. Преступник оттащил тело погибшего в степь, а сам уехал на его машине. Сразу после убийства БАБЕНКО отправился к знакомому в поселок Родниковка. Приятель помог убийце скрыть все следы преступления, а машину НУРВЕКОВА они оставили в степи. К слову, БАБЕНКО, как выяснилось, вырос в благополучной семье. Его отец - бывший криминалист, мать - юрист. - Мы довольны приговором, - рассказали после суда родственники погибшего. - Он понес должное наказание. У Рустема НУРВЕКОВА остались три дочери: старшей 5 лет, средней полтора года и самой младшей было всего 10 дней, когда его убили.
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