В Актобе на 9-летнюю девочку неподалеку от магазина в районе Юго-Запада набросилась и покусала голодная крыса. Грызун выскочил на ребенка из сугроба, под которым находился мусорный бак, и запрыгнул девочке на плечо, сообщает Timeskz.kz. Иллюстративное фото с сайта usiter.com Иллюстративное фото с сайта usiter.com "К счастью, мимо проходил мужчина, он помог школьнице отбиться от грызуна. И все же животное укусило ребенка за палец. Это место считается критической зоной локализации. Пострадавшую привезли к нам, мы начали лечить ее против бешенства. Девочка пролежала в больнице три дня, потом ее выписали домой. Теперь раз в неделю ей предстоит получать уколы против бешенства в поликлинике по месту жительства", – сказал врач-травматолог областной клинической детской больницы Талгат Артыкбаев. Всего ученица получит 6 уколов.