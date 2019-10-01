17-летний Асылбек Сабыр получил 9 лет колонии. Суд признал, что убийство было умышленным, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Преступление было совершено в январе в райцентре Шалкаре на катке. Стычка между подростками закончилась смертью одного из них. Потерпевший - 16-летний подросток - получил ножевое ранение в область груди и скончался. Он был спортсменом, кандидатом в мастера спорта по боксу. Подсудимый - житель этого же села - Асылбек убеждал суд, что защищался, но эти доводы не приняли. Суд учел возраст подсудимого, его раскаяние и хорошую характеристику и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. В качестве возмещения морального вреда семья обвиняемого должна выплатить потерпевшей стороне 3 млн тенге, кроме этого, восполнить затраты на погребение - 1 млн 318 тысяч тенге, еще триста тысяч за услуги адвоката. Родственники осужденного не согласны с приговором и заявили, что будут подавать апелляцию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ