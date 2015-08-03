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Происшествия Социум

В Актобе осудили экстремистов, создавших специальную группу в WhatsApp

В конференции они обменивались друг с другом видеороликами экстремистского характера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Они приглашали всех знакомых присоединиться к обсуждению этих материалов, и сами активно комментировали запрещенные ролики. Все 8 человек признаны виновными. Однако братья САЗАНОВЫ, которые грозились объявить голодовку, так и не признали вину. Они получили по 6 лет лишения свободы. К такому же сроку приговорен БЕКТЕНОВ. В суде его признали организатором преступной группы. - Это он создал чат. Они все в этом чате общались, комментировали видеоролики экстремистские, в
gorod
В Актобе осудили экстремистов, создавших специальную группу в WhatsApp
В конференции они обменивались друг с другом видеороликами экстремистского характера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
sud_extremisty2
sud_extremisty2
 Они приглашали всех знакомых присоединиться к обсуждению этих материалов, и сами активно комментировали запрещенные ролики. Все 8 человек признаны виновными. Однако братья САЗАНОВЫ, которые грозились объявить голодовку, так и не признали вину. Они получили по 6 лет лишения свободы. К такому же сроку приговорен БЕКТЕНОВ. В суде его признали организатором преступной группы. - Это он создал чат. Они все в этом чате общались, комментировали видеоролики экстремистские, выражали свое мнение, - прокомментировала вынесенный приговор судья суда №2 г. Актобе Алия БЕКТАЛИЕВА. Пятеро подсудимых - КЫРБАЕВ, САПАНОВ, КЕНЖЕБАЙ, ИБРАШЕВ - получили по пять лет лишения свободы. Три года тюрьмы получил АЙТЕМБЕТОВ.
sud_extremisty1
sud_extremisty1
sud_extremisty3
sud_extremisty3
экстремизм

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