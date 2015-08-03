В Актобе осудили экстремистов, создавших специальную группу в WhatsApp

В конференции они обменивались друг с другом видеороликами экстремистского характера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Они приглашали всех знакомых присоединиться к обсуждению этих материалов, и сами активно комментировали запрещенные ролики. Все 8 человек признаны виновными. Однако братья САЗАНОВЫ, которые грозились объявить голодовку, так и не признали вину. Они получили по 6 лет лишения свободы. К такому же сроку приговорен БЕКТЕНОВ. В суде его признали организатором преступной группы. - Это он создал чат. Они все в этом чате общались, комментировали видеоролики экстремистские, в