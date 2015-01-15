В школе номер 23 города Актобе произошел скандал. Родители заявили, что их детей, учеников пятого класса избивали охранники школы из патриотического клуба "Беркут". Газета "Диапазон" опубликовала видео, на котором двое охранников на коленях просят прощения у детей и родителей. ohrana "Наших детей во время урока били шнуром от чайника, отвёрткой, заставляли отжиматься", – утверждают родители двух учеников из 5 "В". 22 декабря в школе №23 в служебном кабинете "беркутовцы" избивали троих пятиклашек. Об этом газете "Диапазон" рассказали родители избитых детей Юлия Чувильская и Жаркынгуль Измагамбетова. "В школе за порядком следят молодые люди из общественного объединения "Беркут", – говорит Юлия Чувильская. – Мы платим за их услуги. На перемене после 3-го урока двое парней из "Беркута" завели пятерых учеников в кабинет напротив столовой. Там стали бить моего сына и еще двоих ребят. Детей били шнуром от чайника по рукам, ногам, в область желудка, били отверткой, заставляли отжиматься и вставать на колени, называли их дебилами. Говорили, что на работу "Беркута" жаловались родители, поэтому они решили разобраться с нашими детьми. В тесной и душной каморке их держали 90 минут. Никто из учителей не поинтересовался, почему дети отсутствуют на уроке. Учитель музыки говорит, что они опоздали всего на 10 минут. Один из учеников сказал учительнице, что ребят забирали "беркутовцы", но она не отреагировала. Нам говорили, что во всем разберутся, мы ждали.". Инспектор по делам несовершеннолетних взяла объяснения у ребят только через несколько дней и лишь 6 января спросила, есть ли у нас заключение судмедэкспертизы. "23 декабря мы разорвали договор с "Беркутом", сообщили в полицию, в отдел образования, – рассказала "Д" директор школы № 23 Гульнара Наримбетова. – Мы не скрывали инцидент. Нам очень неприятно, признаем, что допустили халатность, не проконтролировали детей. Учитель музыки сказала, что ребята отсутствовали 10 минут, пришли, были спокойными. Не верить ей нет оснований. В проблемах школьников сотрудники "Беркута" разбираются только в присутствии замдиректора, наедине со школьниками они не остаются. Поэтому, когда учительнице сказали, что дети с "беркутовцами", она подумала, что ученики у замдиректора. Все получили взыскания. Учитель казахского языка больше не будет вести уроки в этом классе, учительница музыки получила взыскание, зам­директора сняли с должности". В прокуратуре отметили, что будут расследовать произошедшее в стенах школы. Патриотический клуб "Беркут" создал в 2006 году капитан полиции Серик Сагиев, чтобы предот­вращать массовые драки, вымогательства среди подростков. В него вошли старшеклассники, студенты, их обучают самообороне. В 2012 году в полиции сообщали, что в контролируемых "Беркутом" школах стало меньше правонарушений. Связаться с руководителем "Беркута" не удалось.