В Актобе по обвинению рецидивиста осудили полицейских

Пять раз судимый житель Актобе заявил, что трое оперативников его избивали, пытали и хотели повесить на него помимо разбоя еще одно преступление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 13 декабря прошлого года полицейских взяли под стражу. На них завели уголовное дело. И вот сегодня, 17 марта, двое из них получили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Еще один 3 года условно. Сам рецидивист тоже в очередной раз отбывает срок в тюрьме. Он также присутствовал на оглашении, после которого родственники полицейских обрушились на него с проклятиями. Родные осужденных оперативников счи