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Происшествия

В Актобе по обвинению рецидивиста осудили полицейских

Пять раз судимый житель Актобе заявил, что трое оперативников его избивали, пытали и хотели повесить на него помимо разбоя еще одно преступление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 13 декабря прошлого года полицейских взяли под стражу. На них завели уголовное дело. И вот сегодня, 17 марта, двое из них получили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Еще один 3 года условно. Сам рецидивист тоже в очередной раз отбывает срок в тюрьме. Он также присутствовал на оглашении, после которого родственники полицейских обрушились на него с проклятиями. Родные осужденных оперативников счи
gorod
В Актобе по обвинению рецидивиста осудили полицейских
Пять раз судимый житель Актобе заявил, что трое оперативников его избивали, пытали и хотели повесить на него помимо разбоя еще одно преступление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 13 декабря прошлого года полицейских взяли под стражу. На них завели уголовное дело. И вот сегодня, 17 марта, двое из них получили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Еще один 3 года условно. Сам рецидивист тоже в очередной раз отбывает срок в тюрьме. Он также присутствовал на оглашении, после которого родственники полицейских обрушились на него с проклятиями. Родные осужденных оперативников считают, что вина полицейских не доказана, а дело в их отношении сфабриковано. - Единственное, по Актюбинской области по пыткам не было показателей и прокуратуре нужны были показатели. Я сама сотрудник. Работаю в органах. Я знаю, как дела расследуются. Я сама следователем работаю! - со слезами на глазах кричала после оглашения супруга одного из осужденных оперативников Шарипа ЖОЛДАСКАЛИ. Адвокаты же теперь уже бывших полицейских заявили, что подадут на апелляцию.
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Рецидивист

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