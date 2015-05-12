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Происшествия Социум

В Актобе повесилась одиннадцатиклассница

Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru 8 мая ученица школы № 3 совершила суицид, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Педагоги учебного заведения еще не успели отойти от самоубийства коллеги. Напомним, в этой же школе 28 апреля прямо в мастерской повесился преподаватель труда Мурат ТУКИН. Между тем, как рассказывают учителя, погибшая школьница была одной из лучших учениц в классе. На пробном тестировании показывала высокие результаты. В полиции пока не разглашают подробности суицида. В ДВД лишь отметили, что занимаются расследованием этого самоубийства. По словам директора школы №3 Ш
gorod
В Актобе повесилась одиннадцатиклассница
Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru
Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru
Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru 8 мая ученица школы № 3 совершила суицид, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Педагоги учебного заведения еще не успели отойти от самоубийства коллеги. Напомним, в этой же школе 28 апреля прямо в мастерской повесился преподаватель труда Мурат ТУКИН. Между тем, как рассказывают учителя, погибшая школьница была одной из лучших учениц в классе. На пробном тестировании показывала высокие результаты. В полиции пока не разглашают подробности суицида. В ДВД лишь отметили, что занимаются расследованием этого самоубийства. По словам директора школы №3 Шолпан УМИРЗАКОВОЙ, девочка училась только на 4 и 5. У нее была довольно активная гражданская позиция. Она принимала участие в общественной жизни школы, класса. В ДВД подтвердили, что девочка оставила предсмертную записку, но содержание ее не разглашается. Напомним, это уже третий случай подросткового суицида в городе. 26 апреля ученица школы №18 выпила уксус, врачи боролись за ее жизнь 4 дня, однако спасти девочку не удалось. 30 апреля в Актобе с 7 этажа выбросилась ученица 11 класса. yjBdc_aS4Fg
суицид повесилась школьница

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