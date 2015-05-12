В Актобе повесилась одиннадцатиклассница

Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru 8 мая ученица школы № 3 совершила суицид, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Педагоги учебного заведения еще не успели отойти от самоубийства коллеги. Напомним, в этой же школе 28 апреля прямо в мастерской повесился преподаватель труда Мурат ТУКИН. Между тем, как рассказывают учителя, погибшая школьница была одной из лучших учениц в классе. На пробном тестировании показывала высокие результаты. В полиции пока не разглашают подробности суицида. В ДВД лишь отметили, что занимаются расследованием этого самоубийства. По словам директора школы №3 Ш