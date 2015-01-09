Это случилось 8 января около 9 часов вечера в поселке Заречный-1, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". utechka4Взрыв прогремел в одной квартире. В это время там были сами хозяева и их гости. В результате ЧП пострадали 6 человек, двое из которых дети. Трое взрослых сейчас находятся в реанимации БСМП. Они получили до 80 процентов ожогов тела. Врачи намерены пригласить для пострадавших специалиста из ожогового центра Астаны. Кроме того, решается вопрос об их транспортировки в столицу. - Взрыв произошел неожиданно, - рассказал главврач БСМП Актюбинской области Рахимжан АРЫСТАНОВ со слов одного из пострадавших. - До этого устанавливали новый отопительный аппарат. В гостях у них двое родственников находилось. После взрыва обвалился потолок. Ожог получили практически все. Двое детей сейчас находятся в областной детской клинической больнице. Между тем, каким-то чудом соседняя квартира совершенно не пострадала. Правда, жильцы до сих пор отходят от шока. - Страшный взрыв был. Грохот. Это не высказать словами. Мы как раз с семьей смотрели сериал. Я подумала сначала, что машина в ворота врезалась, потом подумала, что это стреляли в кого-то. Выбежали на улицу, а, оказывается, в соседней квартире страшное что-то произошло, - рассказывает соседка Лидия МУХАМБЕТАЛИНА. В сгоревшем доме сотрудники ДЧС нашли разорванный пятилитровый газовый баллон, который, предварительно, и стал источником взрыва.  Точные причины взрыва устанавливаются. utechka1 utechka2 utechka3