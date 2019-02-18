По словам и.о. начальника УМПС департамента полиции Актюбинской области Жанны Макаревич, инспекторами по делам несовершеннолетних в 2018 году проведено свыше 30 оперативно-профилактических мероприятий. В каникулярный период проводились ночные отработки, в рамках которых в течение года пресекли свыше 8,5 тысячи правонарушений, совершенных несовершеннолетними и их родителями, в том числе за нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения родителей привлекли около 4 тысяч, на 26,7% больше привлекли владельцев увеселительных заведений за допущение несовершеннолетних, за реализацию алкогольной продукции лицам до 21 года привлекли 186 человек. На территории области отмечается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 8,2%, но при этом имеем незначительный рост числа привлеченных к уголовной ответственности на 6,3% несовершеннолетних, в том числе на 6,9% учащихся общеобразовательных школ и на 10,1% учащихся колледжей. - Особую тревогу вызывает тот факт, что несовершеннолетними чаще стали совершаться тяжкие и особые тяжкие преступления, в том числе убийства. В прошлом году зарегистрировано 2 убийства. Вместе с тем, по итогам января зарегистрировано снижение уголовных правонарушений на 45,5%, число привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних снизилось в 2,4 раза, в том числе учащиеся СШ в 3,7 раза, колледжей – в 2 раза, - сообщила Жанна Макаревич. Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, показал, что 50 преступлений или 34% из 146 совершено в каникулярный период. Поэтому внесены предложения в управление образования о необходимости более серьезно отнестись к вопросу организации досуга именно в каникулярный период, когда подростки от безделья и незанятости больше подвержены совершению правонарушений. Необходимо практиковать работу дворовых лагерей, в которую задействовать вожатых-волонтеров, методистов, психологов, педагогов. Организовывать различные акции, игры, экскурсии, походы для детей таким образом, что у них не оставалось свободного времени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.