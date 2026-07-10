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Социум

В Актобе сержанта осудили за избиение солдата-срочника

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.
Варвара Тыщенко
В Актобе сержанта осудили за избиение солдата-срочника
Фото из архива "МГ"

Военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор сержанту, который превысил должностные полномочия и нанес телесные повреждения военнослужащему срочной службы. Об этом сообщает Военный суд РК.

Следствие установило, что подсудимый, будучи ответственным за личный состав, применил физическую силу к подчиненному. В результате действий сержанта здоровью потерпевшего был нанесен вред средней тяжести.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Однако вина была подтверждена заключением судебной экспертизы, а также показаниями свидетелей и потерпевшего.

Итогом процесса стало наказание в виде 1 года лишения свободы. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить пострадавшему 700 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда и возместить 900 тысяч тенге судебных расходов на оплату услуг представителя. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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