В Актобе скончалась одна из шести пострадавших во время взрыва в частном доме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Напомним, ЧП произошло 8 января в поселке Заречный. Взрыв прогремел в квартире семьи ЧЕВЕРДЫ. Шесть человек, в том числе один ребенок, попали с ожогами и травмами в больницу. Состояние троих оценивалось как крайне тяжелое: они получили до 80% ожогов тела. Двоих пациентов экстренно доставили санавиацией в ожоговый центр Астаны. Состояние 25-летней девушки оказалось не транспортабельным. В ночь на 16 января она скончалась в реанимации БСМП Актюбинской области. У погибшей  остался годовалый сын.