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Происшествия

В Актобе водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, протаранил три автомобиля

Мужчина, управлявший автомашиной марки «Лада», допустил столкновение сразу с двумя автомобилями - «Тойотой» и «Лифаном» на улице Набережной. Формальности водитель «Лады» решил не улаживать и скрылся с места происшествия. Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz Однако спустя 10 минут после первого столкновения уже на улице Кунаева автомобиль беглеца врезался в еще одну легковушку. Пытаясь уйти от ответственности и на этот раз, мужчина продолжил движение, однако вскоре столкнулся с «Опель Вектра». Тогда отчаянный водитель решил свернуть на пересечении Кунаева и улицы Шернияза, он оказался н
gorod
В Актобе водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, протаранил три автомобиля
Мужчина, управлявший автомашиной марки «Лада», допустил столкновение сразу с двумя автомобилями - «Тойотой» и «Лифаном» на улице Набережной. Формальности водитель «Лады» решил не улаживать и скрылся с места происшествия.
Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz
Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz Однако спустя 10 минут после первого столкновения уже на улице Кунаева автомобиль беглеца врезался в еще одну легковушку. Пытаясь уйти от ответственности и на этот раз, мужчина продолжил движение, однако вскоре столкнулся с «Опель Вектра». Тогда отчаянный водитель решил свернуть на пересечении Кунаева и улицы Шернияза, он оказался на встречной полосе и протаранил «Ниссан». Таким образом, автомобилист, который за несколько месяцев до массового ДТП, был лишен водительских прав на три года, умудрился менее чем за 25 минут разбить пять автомобилей. Инцидент произошел неделю назад, а сегодня по данному делу было оглашено решение административного суда. Водитель за 4 дорожно-транспортных происшествия и 4 факта оставления мест ДТП наказан штрафом почти на 159 тысяч тенге и 30 сутками административного ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.
ДТП

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