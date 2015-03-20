В Актобе водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, протаранил три автомобиля

Мужчина, управлявший автомашиной марки «Лада», допустил столкновение сразу с двумя автомобилями - «Тойотой» и «Лифаном» на улице Набережной. Формальности водитель «Лады» решил не улаживать и скрылся с места происшествия. Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz Однако спустя 10 минут после первого столкновения уже на улице Кунаева автомобиль беглеца врезался в еще одну легковушку. Пытаясь уйти от ответственности и на этот раз, мужчина продолжил движение, однако вскоре столкнулся с «Опель Вектра». Тогда отчаянный водитель решил свернуть на пересечении Кунаева и улицы Шернияза, он оказался н