Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Актобе забеременела пьющая и состоящая на учете в психдиспансере девятиклассница

Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru В Актобе забеременела пьющая, состоящая на учете в психдиспансере и склонная к бродяжничеству 16-летняя ученица 9-го класса. Маму несовершеннолетней оштрафовали за то, что она не уделяет дочери должного внимания. Инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили 16-летнюю школьницу в кафе «Самовар» в 22:45, передает Times kz. Полицейские тут же составили документы и направили административное дело на маму несовершеннолетней в ювенальный суд. Сегодня рассматривали это дело. «Не стыдно в 16 лет по забегаловкам ходить? Если до 18 лет спиртное пить, кишки могу
Marat
В Актобе забеременела пьющая и состоящая на учете в психдиспансере девятиклассница
Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru
Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru В Актобе забеременела пьющая, состоящая на учете в психдиспансере и склонная к бродяжничеству 16-летняя ученица 9-го класса. Маму несовершеннолетней оштрафовали за то, что она не уделяет дочери должного внимания. Инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили 16-летнюю школьницу в кафе «Самовар» в 22:45, передает Times kz. Полицейские тут же составили документы и направили административное дело на маму несовершеннолетней в ювенальный суд. Сегодня рассматривали это дело. «Не стыдно в 16 лет по забегаловкам ходить? Если до 18 лет спиртное пить, кишки могут слипнуться! Разве ты не слушала случай, когда трое мальчишек распили бутылку водки на улице, а потом один из них умер, а двоих еле откачали?», — спрашивала школьницу судья. В ответ на эту тираду девочка заверила, что она «уже исправляется». На суде выяснилось, что мать воспитывает девочку без мужа. Школьница прогуливает учебу, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних из-за склонности к бродяжничеству. Кроме того, девочка беременна и состоит на учете в психдиспансере. Судья оштрафовала мать, не уделяющую должного внимания ребенку, на 5 946 тенге. Женщина призналась, что дочь уже много лет неуправляемая. От совместного визита к бесплатному психологу мать с дочерью отказались, так как на этот день у них намечен поход к гинекологу. Девочка собирается делать аборт.
беременность

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article