В Актобе забеременела пьющая и состоящая на учете в психдиспансере девятиклассница

Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru В Актобе забеременела пьющая, состоящая на учете в психдиспансере и склонная к бродяжничеству 16-летняя ученица 9-го класса. Маму несовершеннолетней оштрафовали за то, что она не уделяет дочери должного внимания. Инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили 16-летнюю школьницу в кафе «Самовар» в 22:45, передает Times kz. Полицейские тут же составили документы и направили административное дело на маму несовершеннолетней в ювенальный суд. Сегодня рассматривали это дело. «Не стыдно в 16 лет по забегаловкам ходить? Если до 18 лет спиртное пить, кишки могу