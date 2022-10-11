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Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение в полицию поступило 10 октября примерно в 14:00. Женщина собиралась спрыгнуть с десятого этажа одного из 25-этажных домов, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Прибывшие стражи порядка отговорили 28-летнюю актюбинку от рокового шага. Женщину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.