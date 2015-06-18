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Происшествия Социум

В Актюбинской области беременная выпускница наглоталась таблеток

Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg 17-летняя жительница поселка Жанаконыс Шалкарского района Актюбинской области, отравившись неизвестными лекарствами, впала в кому. Девушка оказалась беременной. Предположительно, она решила свести счеты с жизнью, боясь гнева отца, сообщает «Диапазон». В районную больницу ее доставили 15 июня. «Она была в коме, чем отравилась, непонятно. К нам ее доставила поселковая «Скорая». Девушка недавно окончила школу, сдала ЕНТ, сейчас на 4-м месяце беременности. 17 июня санавиацией мы отправили ее в Актобе», – рассказали врачи. Выпускницу сначала положили в детск
Marat
В Актюбинской области беременная выпускница наглоталась таблеток
Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg
Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg
 Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg 17-летняя жительница поселка Жанаконыс Шалкарского района Актюбинской области, отравившись неизвестными лекарствами, впала в кому. Девушка оказалась беременной. Предположительно, она решила свести счеты с жизнью, боясь гнева отца, сообщает «Диапазон». В районную больницу ее доставили 15 июня. «Она была в коме, чем отравилась, непонятно. К нам ее доставила поселковая «Скорая». Девушка недавно окончила школу, сдала ЕНТ, сейчас на 4-м месяце беременности. 17 июня санавиацией мы отправили ее в Актобе», – рассказали врачи. Выпускницу сначала положили в детскую больницу. Но когда врачи выяснили, что она беременна, отправили девушку в областную больницу в селе Новое. Там рассказали, что у отравившейся кома 3 степени, состояние тяжелое. Мама у нее медсестра, знала о беременности дочери. Отец не знал, говорят, он очень строгий. Девушка, боясь его, наглоталась таблеток, добавили врачи. Напомним, похожая трагедия случилась в Южно-Казахстанской области. После сдачи ЕНТ выпускница покончила с собой. Девушка не пережила того, что набрала на экзамене 73 балла, тогда как на пробном тестировании получала до 90.

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