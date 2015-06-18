В Актюбинской области беременная выпускница наглоталась таблеток

Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg 17-летняя жительница поселка Жанаконыс Шалкарского района Актюбинской области, отравившись неизвестными лекарствами, впала в кому. Девушка оказалась беременной. Предположительно, она решила свести счеты с жизнью, боясь гнева отца, сообщает «Диапазон». В районную больницу ее доставили 15 июня. «Она была в коме, чем отравилась, непонятно. К нам ее доставила поселковая «Скорая». Девушка недавно окончила школу, сдала ЕНТ, сейчас на 4-м месяце беременности. 17 июня санавиацией мы отправили ее в Актобе», – рассказали врачи. Выпускницу сначала положили в детск