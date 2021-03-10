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Социум

В Актюбинской области колонна машин попала в ДТП из-за сильной метели

В Актюбинской области бушуют бураны, дорога до границы с ЗКО закрыта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Целая колонная машин попала в аварию из-за плохой видимости недалеко от Актобе. - На Южной автодороге Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, колонна машин врезалась в друг друга, - сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов. - Погодные условия ухудшились, видимость нулевая, стоит метель. Мы создали оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на ситуацию. 10 марта закрыли дороги Кобда- граница с ЗКО, Сарыжар – граница с РФ, а та
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В Актюбинской области колонна машин попала в ДТП из-за сильной метели
В Актюбинской области бушуют бураны, дорога до границы с ЗКО закрыта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актюбинской области колонна машин попала в ДТП из-за сильной метели
В Актюбинской области колонна машин попала в ДТП из-за сильной метели
Скриншот с видео Целая колонная машин попала в аварию из-за плохой видимости недалеко от Актобе. - На Южной автодороге Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, колонна машин врезалась в друг друга, - сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов. - Погодные условия ухудшились, видимость нулевая, стоит метель. Мы создали оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на ситуацию. 10 марта закрыли дороги Кобда- граница с ЗКО, Сарыжар – граница с РФ, а также Кандыагаш-Эмба-Иргиз. Просим настоятельно не покидать населенные пункты, дождаться улучшения погода и открытия дороги. Погода меняется быстро. В сторону Мартука утром открыли дорогу, через 15 минут закрыли, началась метель. Три дня мы спасали людей, оставшихся в дороге в Айтекебийском, Кобдинском и Мартуском районах. 13 человек спасли в Кобдинском районе, в их числе 2 детей. Всех доставили до сел. qLPanST0LVY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
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