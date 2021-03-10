В Актюбинской области колонна машин попала в ДТП из-за сильной метели

В Актюбинской области бушуют бураны, дорога до границы с ЗКО закрыта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Целая колонная машин попала в аварию из-за плохой видимости недалеко от Актобе. - На Южной автодороге Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, колонна машин врезалась в друг друга, - сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов. - Погодные условия ухудшились, видимость нулевая, стоит метель. Мы создали оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на ситуацию. 10 марта закрыли дороги Кобда- граница с ЗКО, Сарыжар – граница с РФ, а та