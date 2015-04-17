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Социум

В Актюбинской области родили три десятиклассницы

Иллюстративное фото с сайта school140.ru Одну бабушку удалось уговорить забрать внучку, остальные школьницы отказались от новорожденных, сообщает "Актобе таймс". - Когда женщина из Хромтау узнала о беременности дочери-школьницы, делать аборт было уже поздно, - рассказывает директор ОФ «Дом мамы» Тансулу Лакова. – Они обращались в «Центр планирования семьи» и другие организации в Актобе, но прерывать беременность 10-класснице на большом сроке никто не согласился. Родив малыша, школьница написала отказ от ребенка и вернулась в Хромтау. Узнав об этом, мы встретились с мамой роженицы. Женщина объя
Marat
В Актюбинской области родили три десятиклассницы
Иллюстративное фото с сайта school140.ru
Иллюстративное фото с сайта school140.ru
 Иллюстративное фото с сайта school140.ru Одну бабушку удалось уговорить забрать внучку, остальные школьницы отказались от новорожденных, сообщает "Актобе таймс". - Когда женщина из Хромтау узнала о беременности дочери-школьницы, делать аборт было уже поздно, - рассказывает директор ОФ «Дом мамы» Тансулу Лакова. – Они обращались в «Центр планирования семьи» и другие организации в Актобе, но прерывать беременность 10-класснице на большом сроке никто не согласился. Родив малыша, школьница написала отказ от ребенка и вернулась в Хромтау. Узнав об этом, мы встретились с мамой роженицы. Женщина объяснила, что у них малообеспеченная семья, трое детей. И все-таки нам удалось убедить ее забрать внучку. Когда бабушка забрала малышку, десятиклассница прижимала дитя к себе и рыдала от счастья. Бабушка сказала: «Мне все равно, что скажут соседи и знакомые!». Как ни уговаривали психологи ОФ «Дом мамы», добиться от других двух бабушек решения забрать внуков из роддома не удалось. - Мать десятиклассницы из города Шалкар сказала нам, что у нее пятеро детей, больше она воспитать не сможет, - продолжает Тансулу Лакова. – Мама актюбинской школьницы объяснила, что ее старшая дочь уже родила без мужа, семья испытывает финансовые трудности. Младшая дочь учится в школе на «отлично». Мать считает, что ребенок не даст ей возможности сделать карьеру и состояться в жизни.
ребенок

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