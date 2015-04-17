В Актюбинской области родили три десятиклассницы

Иллюстративное фото с сайта school140.ru Одну бабушку удалось уговорить забрать внучку, остальные школьницы отказались от новорожденных, сообщает "Актобе таймс". - Когда женщина из Хромтау узнала о беременности дочери-школьницы, делать аборт было уже поздно, - рассказывает директор ОФ «Дом мамы» Тансулу Лакова. – Они обращались в «Центр планирования семьи» и другие организации в Актобе, но прерывать беременность 10-класснице на большом сроке никто не согласился. Родив малыша, школьница написала отказ от ребенка и вернулась в Хромтау. Узнав об этом, мы встретились с мамой роженицы. Женщина объя