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Происшествия Социум

В Актюбинской области шестеро 14-летних подростков разгромили кладбище

В селе Бестамак Алгинского района Актюбинской области 14-летние подростки устроили погром на кладбище. Разрушено около 16 могил. Вандалы разбили мраморные памятники, облили их краской, растоптали цветы, cломали оградки. Иллюстративное фото из архива "МГ" Несовершеннолетних злоумышленников задержали, сообщает «Актобе Таймс». Мотивы своего чудовищного поступка они объяснить не могут. Сельчане шокированы произошедшим. Родственники усопших, чьи могилы пострадали, требуют наказать вандалов. «Сегодня в 10 утра мне позвонила тетя и плача сказала, что на Бестамакском кладбище разбили памятник моей баб
Marat
В Актюбинской области шестеро 14-летних подростков разгромили кладбище
В селе Бестамак Алгинского района Актюбинской области 14-летние подростки устроили погром на кладбище. Разрушено около 16 могил. Вандалы разбили мраморные памятники, облили их краской, растоптали цветы, cломали оградки.
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" Несовершеннолетних злоумышленников задержали, сообщает «Актобе Таймс». Мотивы своего чудовищного поступка они объяснить не могут. Сельчане шокированы произошедшим. Родственники усопших, чьи могилы пострадали, требуют наказать вандалов. «Сегодня в 10 утра мне позвонила тетя и плача сказала, что на Бестамакском кладбище разбили памятник моей бабушки. Приехав, мы были в ужасе — памятник облили белой краской и разбили на несколько частей. Рядом с памятником стоял вазон для цветов — он был приклеен, но его каким-то образом оторвали. Цветы были в буквальном смысле перерыты. Посуда разбита, и положили две чужие иконки. На могилке видны следы от обуви. На остатке памятника виден след от обуви большого размера. Разбитых памятников мы насчитали 12, разгромлены были именно черные мраморные памятники и 4 могилы с крестами. Я очень надеюсь, что хулиганов найдут. Не важны деньги, которые мы заплатили за памятник или оградку. Просто хочется посмотреть этим нелюдям в глаза!» — написала одна из жительниц Актобе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Разбитые памятники, поломанные кресты и оградки сельчане заметили 2 мая. Тут же позвонили в полицию. Приехавшие на место происшествия криминалисты сняли с разбитых гранитных плит отпечатки пальцев, принадлежащие вандалам. Полицейские также провели опрос местных жителей. Против задержанных завели уголовное дело по признакам вандализма. В ДВД рассказали, что подростки уже во всем сознались.

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