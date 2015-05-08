В Актюбинской области шестеро 14-летних подростков разгромили кладбище

В селе Бестамак Алгинского района Актюбинской области 14-летние подростки устроили погром на кладбище. Разрушено около 16 могил. Вандалы разбили мраморные памятники, облили их краской, растоптали цветы, cломали оградки. Иллюстративное фото из архива "МГ" Несовершеннолетних злоумышленников задержали, сообщает «Актобе Таймс». Мотивы своего чудовищного поступка они объяснить не могут. Сельчане шокированы произошедшим. Родственники усопших, чьи могилы пострадали, требуют наказать вандалов. «Сегодня в 10 утра мне позвонила тетя и плача сказала, что на Бестамакском кладбище разбили памятник моей баб