Однако аким Актюбинской области Ондасын Уразалин считает, что взаимодействие правоохранительных органов с обществом используется недостаточно активно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

17 мая состоялась научно-практическая конференция «Взаимодействие общественности с правоохранительными органами в вопросах предупреждения и профилактики правонарушений», в которой приняли участие около 250 человек, в том числе аким Актюбинской области, кандидаты юридических наук, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета административной полиции МВД РК, руководители правоохранительных органов, общественные деятели, ветераны.

В ходе встречи были обсуждены проблемы низкой активности участия граждан в проведении следственных действий, соблюдения законности в социальных сетях.

По данным специалистов, количество преступлений в РК с каждым годом уменьшается.

- В том числе в Актюбинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений снизилось на 12,3%.Так, с начала этого года зарегистрировано 4339 правонарушений, в прошлом году - 4978, - пояснили специалисты.

Аким области отметил, что профилактический потенциал взаимодействия правоохранительных органов с обществом используется недостаточно активно.

- В использовании общественности в первую очередь должна быть заинтересована полиция, как орган находящийся на передовой в борьбе с преступностью. Только при разработке действенных и актуальных форм и методов взаимодействия с гражданским населением мы сможем обеспечить полноценный общественный правопорядок, - уверен Ондасын Уразалин.

По итогам конференции глава региона поручил акимам районов, руководителям управлений принять все необходимые меры по реализации полученных в ходе мероприятия рекомендаций.

