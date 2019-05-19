Дети утонули 13 и 17 мая в Акжайыкском и Каратобинском районах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в ДЧС ЗКО, несмотря на то, что купальный сезон еще не начался, в области только в мае утонули уже четыре человека, двое из которых дети. - Так, 13 мая в Акжаикском районе в селе Тайпак на реке Урал утонул школьник 2008 года рождения, 17 мая в Каратобинском районе в селе Каратобе на реке Калдыгайта во время купания утонул ученик 6-го класса, - пояснили в департаменте. Кроме того, 15 мая в районе Байтерек в поселке Макарово на реке Чаган во время купания утонул 24-летний мужчина. Стоит отметить, что по  всем случаям причины трагедии выясняются, назначены соответствующие экспертизы. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, чаще всего происшествия на воде происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей. - Ведь в настоящее время температура воды на водоёмах области не повысилась до приемлемых для купания значений, а купание в такой воде чревато трагическими последствиями. Когда человек попадает в холодную воду, особенно внезапно, без подготовки, происходит спазм сосудов практически во всем организме. Резкий перепад температур также может привести к остановке сердца или вызвать судороги, тогда шансы добраться до берега самостоятельно будут минимальны, - отметил Ерлан Турегелдиев. В ДЧС ЗКО сообщили наиболее приемлемые режимы купания. - Это когда температура воды + 18 С, время купания 6-8 минут, температура воды + 20 С, время купания 10-12 минут, температура воды выше +20 С , время купания до 15 минут, - дополнили в ДЧС ЗКО. Напомним, 15 мая 59-летний мужчина утонул во время рыбалки в Алгабасском сельском округе Акжайыкского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.