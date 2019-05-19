Что поможет вырастить сладкие, мясистые и вкусные помидоры
  1. При поливе холодной водой растения испытывают стресс. Как следствие плохое цветение и мало плодов. Поливайте помидоры только отстоявшейся водой 23-25 градусов.
  2. После первой подкормки удобрением, которую обычно делают через 10 дней после, как высадят рассаду, сделайте перерыв. До тех пор пока не увидите завязи. Большое количество удобрений мешает завязи плодов.
  3. Первое окучивание сделайте через 12 дней после высадки рассады. Перед этим полейте растения: окучивание влажной землей ускоряет рост корней. Второе проводите через 2-3 недели после первого.
  4. Чтобы помидорчики стали крупными и сочными 1 раз в неделю добавляйте в поливочную воду йод. 3-4 капли на 10 л воды или 3 гр марганцовки.
  5. Для сахаристости в разгар плодоношения 1 раз побалуйте помидорчики смесью соли с золой – 1 ст.л. соли и 200 гр золы на 10 литров воды. По пол литра под каждый куст.
Секрет итальянцев: В Италии поливают помидоры раздавленной морской водой – соотношение 1:10. от этого они становятся еще вкуснее.