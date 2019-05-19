Житель Воронежа 16 мая сфотографировал на дороге машину "Волга" с мешком на крыше, из которого видны ноги в носках. Фото вызвало большой интерес в сети. По сообщению "Блокнот Воронеж" , со ссылкой на представителя МВД, мужчина покончил с собой. У жены нет финансовой возможности заказать спецперевозку в морг. Она решила эту проблему своими силами, попросив соседа. После положенных процедур вдова должна забрать тело, скорее всего это будет таким же способом. В полиции пояснили, что это не является нарушением. Просто, обычно тело везут в салоне. С учетом цен на эти услуги, такая картина скоро станет не редкость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz