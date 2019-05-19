Иллюстративное фото из архива "МГ" В городе более 100 детских садов, и только 47 из них государственные. За последние годы 9 передали частникам в доверительное управление, в марте передали еще 3, но результаты тендера по распоряжению властей аннулировали. - Садики, оставшиеся с советских времен, государство в 90-е годы отдавало разным организациям, чтобы их сохранить. Надо их вернуть. Надо сохранить социальные объекты, построенные за счет государства, - сказал Ондасын Уразалин. - Да, есть, конечно, хорошие примеры ведения частного бизнеса в этой сфере. В Нур - Султане в большинстве случаев проблему с детскими садами решали за счет частных. У людей не болит голова за то, куда отдать ребенка. Садики есть разные, подешевле и дорогие. Здесь есть детские сады, которые пустовали, частники вложили в них свои средства, отремонтировали, и они работают. Есть садики, переданные в доверительное управление, где частники вложили свои средства, нашли общий язык с коллективом, и работают дальше. Также глава региона отметил, что с 2-3 садиками возник скандал. - Коллективы подняли шум, и я приостановил передачу садиков в доверительное управление частникам. Пока все так осталось. Но кто от этого выиграл, покажет время. Скрывать не буду: выгнать с работы госслужащего легко, а вот заведующего садиком или директора школы, невозможно. Не успеешь сказать, будут звонить аж из Нур-Султана. Айналайын, это моя балдыз, моя сестренка, не трогайте. Есть заведующие, которые сидят по 20-30 лет, богато живут, и пользуются госучреждением, как собственным имуществом. Тронешь – настраивают коллектив, где одни родственники. Поставщики тоже родственники. Они все превратили в бизнес, и все суют себе в карман. Поэтому хоть побили ребенка, хоть отравился кто-то – все легко скрыть, - пояснил аким Актюбинской области. Передачу садиков в доверительное управлении остановили. Но кто от этого выиграет: родители, дети или сидящий там коллектив, покажет время. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат Акыл