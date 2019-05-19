По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, вызов на пульт пожарных поступил сегодня, 19 мая, в 11.50. - Сухая трава и мусор вдоль забора городского кладбища горят на предварительной территории 0,7 гектара. На месте работает одна единица техники и пять человек личного состава, - пояснил Ерлан Турегелдиев. Также Турегелдиев отметил, что данная ситуация с пожаром на кладбище происходит ежегодно после православного праздника радоница. - Перед православными религиозным праздником принято посещать места, где похоронены близкие. Конечно, очень хорошо, что к празднику могилы родственников убраны, а венки освежены. Если же на территории кладбища – относительная чистота и порядок, то вдоль дороги, огромные неубранные мешки с мусором, сухие ветки и горючий хлам. Убирая свои могилки, местные жители не выносят мусор, а складируют вдоль заборов, впоследствии он сжигается. Это в первую очередь угрожает возникновением пожаров сухой травы, которые невозможно контролировать и которые способны перекинуться на соседние захоронения, а также угрожает распространением огня на расположенные вблизи здания и строения, - пояснил Ерлан Турегелдиев. К слову, начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО пояснил, что виновные лица будут установлены и в обязательном порядке привлечены к ответственности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.