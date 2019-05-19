Подрядчиком по проведению дноуглубительных работ на реках Урал и Кигач является АО «Павлодарский речной порт» – на каналах Яицкий в устье Урала, а также Ганюшкинский и Жаркосинский в устье Кигача. Это основные рыбоходные артерии, по которым косяки рыб заходят весной на нерест. Каналы не чистились десятки лет и сильно обмелели. - Эта работа очень своевременна и имеет большое значение, - отметил глава региона. ​Общая протяженность дноуглубительных работ в этом месте составляет около 45,5 км. Кроме того, предусмотрено строительство нового канала в морской части с глубиной разработки 2,5 метра и шириной по дну 25 метров. ​ По итогам осмотра аким Атырауской области Нурлан Ногаев дал ряд поручений, в том числе по развитию туризма на территории резервата «Ак жайык», где он также обратил внимание на необходимости установки дополнительных дозорных вышек. Они позволят заблаговременно отслеживать участившиеся очаги пожаров, а также предупреждать правонарушения, связанные с незаконным оборотом рыбной продукции. - Это малозатратное сооружение, позволяющее облегчить и улучшить работу сотрудников резервата. Кроме этого, при необходимости, рассмотрите возможность приобретения специальных дронов, позволяющих осуществлять дозор на больших расстояниях. Но главное, чтобы это не мешало местным обитателям (перелетным птицам, - Авт.). Серик Жамбулович, Алибек Ибатуллаевич (заместители акима области, – Авт.), рассмотрите возможность строительства дозорных вышек и приобретения дронов до конца этого года, - поручил аким. По словам руководителя природного резервата «Ак жайык» Нурбулата Каримова, в целях выполнения поручений акима области по развитию туризма на территории резервата разрабатываются несколько туристических направлений. Также большая работа идет по охране рыбных запасов и проведению оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2019». - С начала «Бекіре-2019» было установлено 49 фактов административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбной продукции. К примеру, в 2018 году за аналогичный период было установлено 26 фактов, в том числе незаконная ловля рыбы во время нереста и нахождение на территории резервата. Касательно туристического направления нами утвержден маршрут в заповедной зоне, по которому проложены специальные тропы. В сопровождении наших специалистов осуществляются турпоходы по территории резервата, в том числе по маршруту предусмотрен выезд на катере в акваторию Каспийского моря. Также есть специально утвержденные места, где можно на удочку половить рыбу не больше пяти килограммов. Наибольший интерес к резервату испытывают иностранцы. Сейчас мы работаем над развитием инфраструктуры, - рассказал Нурбулат Каримов. В ходе посещения территории бывшего завода «Атыраубалык» выяснилось, что в настоящее время идет оценка балансовой стоимости объектов предприятия. Визуальный осмотр технического состояния зданий и сооружений объекта показал угрозу для населения. Аварийные строения так и норовили упасть на кого-нибудь.На заброшенном производстве глава региона обратил внимание на утечку мазута из цистерн. - Территория находится на берегу реки Урал и установленная течь пагубна, влияет на природу. Ваша задача не только констатировать факты, но и решать проблемы. Вы должны со всей ответственностью понимать, что не бывает урона природе значительного или незначительного. Урон природе – это то, что трудно восполняемо или же вообще невосполнимо. Необходимо в ближайшее время подготовить все к очистке от мазута, - сказал Ногаев. Как уточнил аким г. Атырау Алимухаммед Куттумуратулы, территория этого бывшего рыбообрабатывающего предприятия находится в введении городского акимата, а после оценки балансовой стоимости здесь планируется построить новый жилой микрорайон.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.