По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем до 15 градусов тепла, ночью +6. В Атырау также переменная облачность, днем 22 градуса выше нуля, ночью +11. В Актобе переменная облачность, днем до 18 градусов выше нуля, ночью +5. В Актау будет солнечно, днем +26, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.